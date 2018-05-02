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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

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