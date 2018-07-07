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Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 14 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA merkezli 14 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz illeri ve İstanbul'dan Orhangazi'ye getirilen ruhsatsız silahların, buradan çeşitli kentlere satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Orhangazi merkezli başlatılan, aralarında İstanbul, Ankara ile İzmir'in de bulunduğu 14 ili kapsayan operasyonda eş zamanlı baskınlar düzenledi. Orhangazi'de sabaha karşı önceden belirlenen 30 adrese 200 polis ile baskın yapıldı. Aramalarda ruhsatsız 70 tabanca, 43 av tüfeği ile 404 fişek ele geçirilirken, 63 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nde sorgulanan şüphelilerden 15'i dün 'silah kaçakçılığı' suçundan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklamaSilah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

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