Silah kaçakçılığına 14 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak silah sattığını tespit ettikleri S.E.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, organize olarak silah sattıkları belirlenen, S.E.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 132 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

