HABER

Silah kaçakçılığına 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, kaçak silah sattığını tespit ettikleri S.E.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, organize olarak silah sattıkları belirlenen, S.E.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 132 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçeli Twitter'dan bombaladı: Tek kelimeyle yazıklar olsunBahçeli Twitter'dan bombaladı: Tek kelimeyle yazıklar olsun
Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardıElif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.