Silah kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Tokat, Trabzon ve Kocaeli’de önceki sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına almıştı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ermenistan'dan skandal karar
Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum