Silah kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Tokat, Trabzon ve Kocaeli’de önceki sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.