Silah kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan terör uygulaması kapsamında silah kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Amirliği ekipleri tarafından Kahta- Diyarbakır Karayolunda terör uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulama kapsamında 158 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirilirken 41 araç ise didik didik arandı.
Yapılan uygulamada silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hakkında yakalanma kararı bulunan M.Y., (48), yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde 1 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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