Silah satarken suçüstü yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tabanca satan 2 kişi ile almaya çalışan 1 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'den getirilen ruhsatsız tabancaların Bolu'da satılacağı bilgisine ulaştı. Polis, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir otomobilde E.K. (38) ve M.S.D.'yi (35), M.A.'ya (48) tabanca satışı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 198 mermi, 3 tabanca şarjörü daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti
Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum