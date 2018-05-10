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Silah satarken suçüstü yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

BOLU'da, tabanca satan 2 kişi ile almaya çalışan 1 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Silah satarken suçüstü yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tabanca satan 2 kişi ile almaya çalışan 1 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'den getirilen ruhsatsız tabancaların Bolu'da satılacağı bilgisine ulaştı. Polis, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir otomobilde E.K. (38) ve M.S.D.'yi (35), M.A.'ya (48) tabanca satışı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 198 mermi, 3 tabanca şarjörü daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Silah satarken suçüstü yakalandılarSilah satarken suçüstü yakalandılarSilah satarken suçüstü yakalandılar

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