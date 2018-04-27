Silah seslerini duyup dışarı çıkan çoban, boynundan vurulup öldü

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen çoban, silahlı kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Deniz V. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'ye (60) ait olduğu iddia edilen Bozkurt Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkınca boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.'nin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, Keskin İlçesi ve Kırıkkale'de operasyon başlattı. Olayla ilgili olarak iş insanı Deniz V., Kırıkkale'de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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