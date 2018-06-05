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Silah ve baltalı yol verme kavgasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

ÇORUM'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Silah ve baltalı yol verme kavgasına 3 tutuklama

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki cezaevi yakınlarında dün meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi götüren minibüs sürücüsü Ercan B. (52), yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsü Ali Osman Ç. (61) ile tartıştı. Ercan B. ve Ali Osman Ç. arasında kavga çıktı. Bu sırada araya giren Ali Osman Ç.'nin oğlu Ertuğrul Gazi Ç. (20) eline geçirdiği balta ile Ercan B.’yi kalçasından yaraladı. Kavga sırasında olay yerine gelen Sinan B. (30), tabancayla rastgele ateş açtı. Seken kurşunlar Ali Osman Ç.'nin ayağına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Ercan B. ve Ertuğrul Ç., tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan Sinan B. de jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Silah ve baltalı yol verme kavgasına 3 tutuklama

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