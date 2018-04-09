Silah ve uyuşturucu ile yakalandılar

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda A.K. (38) ve H.I. (22) yakalandı. 2 şüphelinin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır 5 parça metamfetamin, 8 ecstasy hap, 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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