Silah ve uyuşturucu ticareti ile çek-senet tahsilatı yapan 3 kişiye tutuklama

İstanbul’un Anadolu yakasında çek-senet tahsilatı ile silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 3’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da çek-senet tahsilatı, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatarak, şebeke üyelerini tek tek tespit etti. Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden geçen yıl firar ettiği öğrenilen Ö.C.A.’nın da bulunduğu M.T., K.K., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S. adlı 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik silah, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca ve bu silahlara 200 adet değişik çaplarda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ve 400 bin lira karşılığında senet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli Ö.C.A., M.T., K.K., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Şüphelilerden M.I. adli kontrol talebiyle, Ö.C.A., M.T., K.K., M.A.A., M.T., R.G., E.S. ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
3 şüpheli tutuklandı
Mahkeme sorgularının ardından şüphelilerden Ö.C.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, E.S. ise, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı. Mahkeme, R.G.’nin ise, "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Öte yandan, şüpheliler M.A.A., M.T., M.T., K.K. ve M.I., adli kontrol hükümleri uygulanarak ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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