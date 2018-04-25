Silahı ateş alan polis ayağından yaralandı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M.Ç., araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, D- 100 yolu Kartepe ilçesi Köseköy Işıklar mevkisinde meydana geldi. Cengiz Topel Havalimanı'na göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat polislerinden O.M.Ç., araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı polise müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.M.Ç., tedaviye alındı. Polis memuru O.M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum