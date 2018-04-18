Silahını temizlerken kazayla komşusunun 3,5 yaşındaki çocuğunu vurdu

Afyonkarahisar’da tüfeğini temizlemeye çalışan bir kişi, silahın birden ateş alması sonucu komşusunun 3.5 yaşındaki çocuğunu kaza ile vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Emirdağ’ın Adayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde kendisine ait tüfeğini temizlemeye çalışan E.T. (18) yanlışlıkla komşusunun 3.5 yaşındaki çocuğunu vurdu. Kalbinden vurularak ağır yaralanan H.K. isimli talihsiz çocuk, bir yakını tarafından Emirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen B.K. hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen babası Muhammed K. ve silahını temizlerken çocuğu vuran E.T. sinir krizleri geçirdi.
E.T. isimli şahsın gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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