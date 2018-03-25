Silahını temizlerken kendisini vurdu

Kastamonu’da silahını temizlediği esnada kendisini vuran şahıs, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da silahını temizlediği esnada ateş alması sonucu kurşunun isabet ettiği Ş.K., yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ş.K., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.