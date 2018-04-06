Silahla öldürülen Refik Gülmez cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 10 gün önce öldürülerek yol kenarına bırakılan Refik Gülmez cinayetinde, aralarında öldürülen şahsın eşi Meliha Gülmez ile beraber 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 10 gün önce yol kenarında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin 55 yaşındaki Refik Gülmez’e ait olduğunu ve silahla öldürüldüğünü tespit etti.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülmez’in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Refik Gülmez’in eşi Meliha Gülmez ve yanında çalışan Niyazi Derleme ile Refik Demirtürk çıkarıldıkları mahakemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.B, K.K. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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