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Silahla oynayan çocuk, kazayla kardeşini vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Dursunbey ilçesinde, 14 yaşındaki E.U., silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Dursunbey ilçesinde, 14 yaşındaki E.U., silahla oynarken 8 yaşındaki kardeşi E.U’yu kaza sonucu kafasından vurarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Dursunbey ilçesi Mucırlar Mahallesi' meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.U., evlerinde kaldıkları akrabalarına ait silahla oynarken, 8 yaşındaki kardeşi E.U’yu kazayla başından vurdu. Talihsiz çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Acı olayı yaşayan ailenin dün akşam tatillerini geçirmek için Mucırlar Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına geldiği ve olayın da burada yaşandığı öğrenildi.
Yaşamını yitiren E.U.’nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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