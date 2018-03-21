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Silahla sahaya inen başkandan Putin’e mektup: 2 Yunan askerini kurtarın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Yunanistan’da belinde tabancayla sahaya girince dünya gündemine oturan PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savidis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta, "Türkiye’de tutuklu olan 2 Yunan askerini kurtarın" dedi.Başkan Ivan Savidis, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı.

Yunanistan’da belinde tabancayla sahaya girince dünya gündemine oturan PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savidis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta, "Türkiye’de tutuklu olan 2 Yunan askerini kurtarın" dedi.
Başkan Ivan Savidis, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı. Savidis, mektubunda, Putin’den Türkiye ile iletişime geçmesini istedi. Başkan Savidis, "Sayın Putin, bu askerler 1 Mart tarihinde sınırı birkaç metre geçtikleri için Türk hapishanelerinde bulunmaktalar. Yunanlar için hassas olan bu konunun çözümü için sizin yardımlarınızı rica ederiz" ifadelerini kullandı.
Mektuba Putin’in cevap yazıp yazmadığı ise bilinmiyor.

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