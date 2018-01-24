HABER

Silahla şaka yaptı, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 01:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrultarak tetiğe çekince tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk, eşi, annesi, kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alarak, ailesine şaka yapmaya çalıştı. Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, 'Doludur bırak şaka yapmayı' uyarılarına rağmen, "Bakın dolu değil" diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı. Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil'den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mete Serhat Aslantürk'ün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul'dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor'

'Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor'

Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu

Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu

Beyin uykusuzluğa kaç gün dayanır?

Beyin uykusuzluğa kaç gün dayanır?

Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Doğum gününde dehşet anları!

Doğum gününde dehşet anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.