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Silahla vurdu, araya girenlere tokat attı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir kişinin önce silahlı sonra tokatlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı. ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu. VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü. Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. YARALI, TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FOTOĞRAF)

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