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Silahla vuruldu, kendi kullandığı araçta hastaneye geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Silahla vuruldu, kendi kullandığı araçta hastaneye geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. Yaralı şahıs kendi kullandığı araçla hastaneye geldi.
Olay, Kızılırmak Nehri Sedde boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. (37) ile İ.B. birlikte sedde boyunda oturmaya gittiler. İki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda İ.B. silahla C.Ö’ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan C.Ö. otomobili ile Bafra Devlet Hastanesine geldi. Hastane güvenlik elamanları tarafından arabanın direksiyonundan alınarak sedye ile acil servise kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan İ.B.’yi yakalamak için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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