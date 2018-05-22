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Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği tabancanın ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği tabancanın ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Taşkıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak emniyete getirildi. Bu sırada Gökmen Taşkıran'ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Ayşegül Taşkıran, kızları Ahsen (5) ile Amine'ye (2) sarılarak gözyaşı döktü. Tören sırasında şehidin kızlarının her şeyden habersiz tören alanında oynaması görenleri duygulandırdı. Antalya Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, olayın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi. Olayın ardından ambulansın polis ekipleri eşliğinde hızla hastaneye yetiştiğini anlatan Taşır, "Hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi meslektaşımızı yaşatmak için seferber oldu. 40 dakika kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Mekanı cennet olsun" dedi. Şehit polis memuru Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi. Diğer yandan, Gökmen Taşkıran'ın ölümüne neden olan polis memuru Serkan K.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

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