Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (2) - Yeniden

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanan polis memuru Gökmen Taşkıran (36), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Fatih K., bilinmeyen nedenle tartıştığı Serkan A.'yı tabancayla bacağından vurup, yaraladıktan sonra 'Sig Sauer' marka tabancayı sokağa attı. Silahla yaralama ihbarının ardından bölgeye sevk edilen polis, Fatih K.'yi gözaltına aldı. Serkan A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serkan Kocamaz'ın, incelemek için yerden almak istediği sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, olay yerinin korunması için görevli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Gökmen Taşkıran'ın karın bölgesine isabet etti. Taşkıran, sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Taşkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 01.30 sıralarında şehit oldu.

Gökmen Taşkıran için saat 14.00'te Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlenecek. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere saat 18.00'de hava yoluyla memleketi Elazığ'a gönderilecek.

Polis memuru Serkan Kocamaz ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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