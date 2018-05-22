HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği tabancanın ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN
Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği tabancanın ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Taşkıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak emniyete getirildi. Bu sırada Gökmen Taşkıran'ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Ayşegül Taşkıran, kızları Ahsen (5) ile Amine'ye (2) sarılarak gözyaşı döktü. Tören sırasında şehidin kızlarının her şeyden habersiz tören alanında oynaması görenleri duygulandırdı.
Antalya Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, olayın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi. Olayın ardından ambulansın polis ekipleri eşliğinde hızla hastaneye yetiştiğini anlatan Taşır, "Hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi meslektaşımızı yaşatmak için seferber oldu. 40 dakika kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Mekanı cennet olsun" dedi.
Şehit polis memuru Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.
Diğer yandan, Gökmen Taşkıran'ın ölümüne neden olan polis memuru Serkan K.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (3)

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Köpeğe cinsel istismar şüphelisine 625 lira para cezasıKöpeğe cinsel istismar şüphelisine 625 lira para cezası
Kocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandıKocaeli'de 59 kişi kumar oynarken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

İlginizi Çekebilir

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.