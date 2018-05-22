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Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

MESLEKTAŞINI KAZAYLA VURAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, zanlıya ait incelediği tabancanın ateş alması sonucu meslektaşı polis memuru Gökmen Taşkıran'ın şehit olmasına neden olan polis memuru Serkan K., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MESLEKTAŞINI KAZAYLA VURAN POLİS, ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, zanlıya ait incelediği tabancanın ateş alması sonucu meslektaşı polis memuru Gökmen Taşkıran'ın şehit olmasına neden olan polis memuru Serkan K., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Serkan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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