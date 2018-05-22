Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde incelediği tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanan polis memuru Gökmen Taşkıran (36), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Fatih K., tartıştığı Serkan A.'yı tabancayla bacağından vurup, yaraladı. Silahla yaralama ihbarının ardından bölgeye sevk edilen polis, Fatih K.'yi gözaltına aldı. Serkan A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökmen Taşkıran, suç aleti tabancayı incelerken, ateş alması sonucu karnından yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Taşkıran, ameliyata alındı. Gökmen Taşkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı şehit oldu.

Ölüm haberini alan Taşkıran'ın mesai arkadaşları, sabaha kadar hastane önünde bekledi.

Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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