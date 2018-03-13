Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’daki bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Harun H. ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Harun H.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan sonra kaçan silahlı saldırganın yanında bulunan O.Y. ve S.Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.Ü., savcıya ifade verip serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.