Samsun’un Bafra ilçesinde silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Dün gece Fevzi Çakmak Mahallesi Cem Sultan 2. Sokak’ta meydana gelen olayda A.Ş’nin kullandığı hareket halinde bulunan 55 NS 388 plakalı otomobile daha önceden aralarında husumet bulunan M.Ö. tarafından 4 el silahla ateş edildi. Olay yerinden hızla uzaklaşan otomobilin arka koltuğunda oturan Murat Kılıç’a(31) kurşunlardan biri isabet etti. Sırtından kalbine giren kurşunla ağır yaralanan Murat Kılıç, içinde bulunduğu otomobil ile Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kalbi duran Murat Kılıç yapılan ilk müdahale ile yeniden hayata döndürülerek Samsun Ondokuz Mayıs Ünüversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Murat Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan M.Ö’yü yakalamak için polis çalışma başlattı.