Silahlı alacak verecek kavgası kamerada

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (40) ile Ercan A. (49) arasında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Olay günü F.Ö.’nün çalıştığı iş yerinin önüne gelen Ercan A., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çeken Ercan A., F.Ö.’ye kurşun yağdırdı. Zanlı olay yerinde hızla uzaklaşırken, kolundan yaralanan F.Ö. ise kendi imkanlarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri zanlıyı suç aletiyle birlikte Görükle Mahallesi’nde yakaladı. Ercan A., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
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