HABER

Silahlı çatışmada 17 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

KARS’ta dün 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanması ile ilgili silahlı kavga soruşturmasında 17 kişiyi gözaltına aldı.

KARS, (DHA)- KARS’ta dün 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanması ile ilgili silahlı kavga soruşturmasında 17 kişiyi gözaltına aldı. S.S., olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta yakalanırken, firari zanlılardan R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin’in Borçka ilçesinde ele geçirldi.
Dün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi’nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Çakaz hayatını kaybetti. 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. polis, kaçan şüphelilerinin yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile 41 ev ve işyeri ile 3 otomabilde arama gerçeklişterdi. Yapılan çalışmalar sonrasında S.S., iddiaya göre olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin’in Borçka ilçesinde yakalandı.
Olaya karışan 4 kişiye yardım ve yataklık yapan 4 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ile 432 mühimmat ile 1 gömlek içi balistik yelek ele geçirildi. Gözaltın alınan 17 kişinin ifadeleri devam ediyor.

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.