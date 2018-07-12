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Silahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik drone destekli operasyon düzenlendi.

Silahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyon

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin drone desteğiyle Erzurum il merkezi, Pasinler ilçesi ile Rize'nin Çayeli ilçesinde belirlenen 7 eve operasyon yapıldı. Şüphelilerden T.K., İ.A., M.B. ve Ş.B. yakalanarak gözaltına alındı. Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.Ç. isimli şüphelinin başka bir suçtan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olduğu belirlenirken, şüphelilerden M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Operasyonlarda ele geçirilen muhtelif markalarda 9 mm 4 tabanca, tabancalara ait 5 şarjör ve 14 adet 9 mm dolu fişek, 2 av tüfeği, 3 adet silaha ait dolu kartuşa el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Silahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyonSilahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyonSilahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyonSilahlı kaçakcılarına 'drone' destekli operasyon

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