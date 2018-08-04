Silahlı kavgada iki kardeş vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada, Mehdi Kılıç hayatını kaybetti kardeşi yaralandı.
Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi'nde Halit Kılıç ve kardeşi Mehdi Kılıç ile bir başka grup arasında alacak verecek meselesi çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehdi Kılıç ile kardeşi Halit Kılıç yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehdi Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Halit Kılıç ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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