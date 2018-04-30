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Silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

KONYA'da, 20 gün önce iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Bektaş Aslıvar (19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan Polat Aslıvar (42), ifadesinde, başka bir olayda bacaklarından vurulan oğluna 'geçmiş olsun' demedikleri için komşu aileye tepki gösterince kavga çıktığını söyledi.

Silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 20 gün önce iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Bektaş Aslıvar (19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan Polat Aslıvar (42), ifadesinde, başka bir olayda bacaklarından vurulan oğluna 'geçmiş olsun' demedikleri için komşu aileye tepki gösterince kavga çıktığını söyledi.
Olay, 9 Nisan'da saat 18.45'te merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla vurulan Polat Aslıvar bacağından, oğlu Nizamettin (16) karnından, kardeşi Bektaş Aslıvar (19) başından yaralandı. Ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bektaş Aslıvar, ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bektaş Aslıvar, hastanede bugün yaşamını yitirdi.
'NEDEN GEÇMİŞ OLSUNA GELMEDİNİZ' DEYİNCE, TARTIŞMA ÇIKMIŞ
Yaralılardan Polat Aslıvar, polise verdiği ilk ifadesinde, 13 gün önce başka bir olayda bacaklarından vurulan oğlu İ.'ye geçmiş olsun demedikleri için tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
"Olay günü oğlum Nizamettin ile kapının önünde oturuyordum. Yanımıza Yandıateş Ailesi fertleri geldi. Onlara, oğlum İ. vuruldu, neden bir geçmiş olsuna gelmediniz diye tepki gösterdim. Bunun üzerine tartıştık. Bu sırada diğer aile üyeleri gelerek üzerimize tüfek ve tabancayla ateş açtı" dedi.
Polisin yaptığı çalışmayla saklandıkları evde yakalanan Kazım Uzundere (32), Güven Yandıateş (34) ve Yahya Yandıateş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadıSilahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadıSilahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadıSilahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı

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