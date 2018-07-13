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Silahlı saldırı sonrasında gözlerini kaybeden mağdurun adliyedeki isyanı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

  OKMEYDANI'nda  30 Nisan 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu görme kaybı yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk babası Şahin Mumci, bugünkü ilk duruşma sonrasında yaşı küçük olan şüphelinin tutuklanmaması üzerine isyan etti.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda 30 Nisan 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu görme kaybı yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk babası Şahin Mumci, bugünkü ilk duruşma sonrasında yaşı küçük olan şüphelinin tutuklanmaması üzerine isyan etti. Annesinin kolunda güçlükle yürüyen Şahin Mumci, duruşma sonrasında adliye önünde "Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz biz söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma sonunda, yaşı küçük sanığın hakkındaki adli kontrol kararının da kaldırıldığı öğrenildi.

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