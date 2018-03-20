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Silahlı saldırıda öldürülen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de arkadaşının evine ziyarete gittiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen bir çocuk babası iş adamı Akın Şahin, Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey Sokak’ta meydana geldi.

İstanbul Şişli’de arkadaşının evine ziyarete gittiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen bir çocuk babası iş adamı Akın Şahin, Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede evli ve 1 çocuk babası Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Silahlı saldırı sonucu öldürülen Akın Şahin’in cenazesi bugün sabah saatlerinde Dodurga Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Akın Şahin, Dodurga Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Şahin’in eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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