Silahlı saldırıda ölen iş adamının eşinden zanlıya beddua

Adana’da lüks otomobili içerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamının cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ölen iş adamının sinir krizi geçiren eşi, katil zanlısına beddua etti.
Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinde bulunan iş adamı Ekrem Şenel, alacaklısı olduğu iddia edilen Musa Z. tarafından çok sayıda yerinden vurularak öldürüldü. Ekrem Şenel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yakınlarıyla birlikte Şenel’in cenazesini almaya gelen eşi, sinir krizi geçirdi. Katil zanlısına beddua eden Şenel’in eşi, eşinin borçları nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili 2 yıldır gitmediği kapı kalmadığını belirtti. Ekrem Şenel’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
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