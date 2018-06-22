HABER

Silahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü (40), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Silahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- BODRUM'daki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü (40), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüpheliler S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O.'nun emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Olayda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü için Soğukkuyu Kabristan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şarkıcının yakınları ve sevenleri katılırken, sanat camiasından ise kimsenin bulunmaması dikkat çekti. İkindi vaktı kılınan cenaze namazının ardından Tülü için helallik alındı. Tülü'nün tabutuna arkadaşları eşarp ve sevdiği çiçekleri koydu. Yapılan duanın ardından Hacer Tülü, Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Tülü'nün yakınları, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

FOTOĞRAFLI

Silahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildiSilahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildiSilahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildiSilahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildi

PARTNERBebek göründüBebek göründü
307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede
Hasta yakınından diş hekimine saldırıHasta yakınından diş hekimine saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.