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Silahlı saldırıda ölen Sitoçi Tunceli’de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 14:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Serdar Sitoçi, memleketi Tunceli’de toprağa verildi.İstanbul Ataköy 1.

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Serdar Sitoçi, memleketi Tunceli’de toprağa verildi.
İstanbul Ataköy 1. Kısım Yeni Fişek Caddesi’nde sabah sporunun ardından evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 69 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi’nin cenazesi, adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Tunceli’ye getirildi.
Tunceli Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Sitoçi’nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Sitoçi’nin cenazesi, il merkezine bağlı Ambar köyünde toprağa verildi.

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