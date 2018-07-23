Silahlı saldırıda ölen Şoförler Odası Başkanı toprağa verildi

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde görevi devraldığı İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan (53), toprağa verildi.
Dün şehir merkezinde İsmail Altuntaş'ın tabancayla ateş ederek öldürdüğü Selahattin Kozan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Türkoğlu Fatih Sulta Mehmet Han Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Kozan'ın cenazesi götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Kozan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile çok sayıda vatandaşın katıldı.
TUTUKLANDI
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan İsmail Altuntaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Silahlı saldırıda yaralanan Zait Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti
Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum