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Silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Veli S.

Silahlı saldırıda yaralandı

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Veli S. (40), uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından ve elinden yaralandı.
​Olay, öğle saatlerinde Halkevi mevkiinde meydana geldi. Veli S.'yi takip eden iki kişiden biri, tabancasını çekip, peş peşe ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacaklarına, birinin ise eline isabet ettiği Veli S. yaralandı. Saldırganlar ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veli S., ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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