Silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan C.H. (33), şans eseri yara almadan kurtuldu.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen C.H., karşısından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla C.H.'nin ayaklarına doğru 3 el ateş etti. Mermiler kaldırıma isabet ederken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.H. ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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