Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahalledeki arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum