HABER

Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Mahalledeki arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Silahlı saldırıya uğrayan genç, öldüSilahlı saldırıya uğrayan genç, öldüSilahlı saldırıya uğrayan genç, öldüSilahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Komşu kızına ahlâksız teklif!Komşu kızına ahlâksız teklif!
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

Kan donduran olay! 75 yaşındaki adam eşini ekmek bıçağıyla öldürdü!

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

Muğla'da asansör 5 metre yükseklikten yere çakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.