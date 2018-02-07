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Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

 KADIKÖY'de  bir iş merkezinin içindeki telefon bayisine giren maskeli ve silahlı hırsızlar, 1 dakikada 35 bin lira değerinde telefon çaldı.

Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir iş merkezinin içindeki telefon bayisine giren maskeli ve silahlı hırsızlar, 1 dakikada 35 bin lira değerinde telefon çaldı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Olay, Kadıköy'de bir telefon bayisinde sabaha karşı meydana geldi. Telefon bayisinin bulunduğu iş hanına bir otomobille gelen maskeli ve silahlı hırsızlar, önce levyelerle iş merkezinin kapısını açıp içeri girdi. Hırsızlar daha sonra hemen girişteki bir telefon bayisinin kapısını açtı.

YOLDAN GEÇEN ARAÇ VE YAYALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Hırsızlar, yaklaşık 1 dakika içinde de 35 bin lira değerinde telefonu çalıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık anı telefon bayisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülerdi. Görüntülerde, hırsızların yoldan geçen yaya ve araçlara aldırış etmeden rahat hareketleri de dikkat çekti. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soyduSilahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soyduSilahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soyduSilahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

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