“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.