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“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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