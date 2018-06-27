HABER

Silahlı ve maskeli soygun kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

  GAZİOSMANPAŞA'DA bir markete giren silahlı ve maskeli soyguncu kasa görevlisini etkisiz hale getirip bir miktar parayı alıp kaçtı.

Silahlı ve maskeli soygun kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA'DA bir markete giren silahlı ve maskeli soyguncu kasa görevlisini etkisiz hale getirip bir miktar parayı alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan soyguncu, "Ablamın düğünü için soygun yaptım" dediği öğrenildi.
Olay öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi, 865. sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi marketten içeri girerek kasadaki görevliyi etkisiz hale getirdi. Silahla tehdit ettiği kasa görevlisine kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ve çevre sokaklara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"ABLAMIN DÜĞÜNÜ İÇİN YAPTIM"
Kaçan kişi bir ara sokakta yanında getirdiği giysileri giyerek kılık değiştirdi. Havaya uyarı ateşi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kovalamaca sonucu hırsızı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişinin 20 yaşındaki Serkan K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan kişi ifadesi alınmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Serkan K.'nin daha önce de 2 ayrı markette soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinde" Ablamın düğünü için yaptım " dediği öğrenildi. Yakalanan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soyguncunun benzer yöntemlerle 2 marketteki çalışanları gasp etmesi marketlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Silahlı ve maskeli soygun kameradaSilahlı ve maskeli soygun kameradaSilahlı ve maskeli soygun kameradaSilahlı ve maskeli soygun kamerada

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!
Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.