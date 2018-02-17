‘Silahlı yağma’ suçundan aranan şahıs Isparta’da yakalandı

Antalya’da hakkında ‘silahlı yağma’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Isparta’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da hapis cezası ile aranan E.A.’nın (30) Isparta’da bulunduğunu tespit etti. Polisin kent merkezindeki Işıkkent Mahallesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu E.A. kıskıvrak yakalandı. ‘Silahlı yağma’ suçundan Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nce arandığı belirlenen şahsın, daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
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