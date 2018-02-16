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Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 10:15 | Son Güncelleme

Şile yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir araca çarptı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki sürücü şans eseri ölümden döndü.

Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli, kullandığı 34 DP 2858 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Şile Kaza

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
bu harfiyat kamyolari için acilen denetimler en yüksek seviyeye çikartilmali...hepsi ayni trafik katili gibi arac kullaniyolar.birde üstüne üslük devletin belirledigi alanlara degilde canlarinin istedigi yerde damperi kaldirip harfiyati döküyorlar pisliklerini belediler temizliyor...
@canbaz3987 @canbaz3987 işte o araç mercedes değilde kartal doğan yada şahin olsaydı içindeki arkadaşı merhum büyük olasılıkla merhum diye anabilirdik bırakın şu kartalları şahinleri doğanları arkadaşlar . en azından düşük modelli kaliteli sağlam araçlara yönelin .
@oruc_bayrakci_2015 o araç mercedes değil hyundaı accent blue ve en dandik kaportaya sahip arabaların başında gelir tofaştan farkı yoktur. sürcüyü Allah korumuş
@oruc_bayrakci_2015 birader kartal gibi göz varmış sende Hyundai nasıl Mercedes gördün hayret...
@oruc_bayrakci_2015 millet zevkine biniyor sanki doğana şahine.
@kemal_bayindir_1987 millet zevkine biniyor sanki doğana şahine.
@canbaz3987 sadece hafriyatcılar değil bütün kamyonlar denetlenmeli ve kusurlu olanların cezaları en az 10 kat arttırılmalı. Konya dünyanın en büyük kamyon garajı oldu. Belediye başkanları kumdan başınızı çıkartın artık. Özellikle Selçuklu Belediye başkanı, makamının penceresinden dışarı bak kamyonları say, ve öğle yemeğinde şunu düşün; Ben bu lokmayı hak ediyor muyum? Afiyet olsun diyemeyeceğim. İnş. Bu halk artık takım tutar gibi parti tutmayı bırakıp şahsiyete oy vermeye başlar. AMİN.
sadece yazdiginla kalacaksin yarın başka bir kamyon çekici tir haberi duyacan o kadar.
@canbaz3987 hyundai o ???? merco olsa öylemi olur
@oruc_bayrakci_2015 O ARAÇ HUNDAİ VE DANDİK BİR KAPORTAYA SAHİP
Artık birileri bu hafriyat araçlarına dur demeli gerekli uygulamalar ve caydırıcı cezalar gelmediği zaman bu araçlar hep böyle devam edecek ve daha çok böyle haber görücez
Sorsan amcam formula 1 şoforudur. Turkiye de ne duzgun ki trafik duzgun olsun. Ayda bi kamyon devirmezsek trafikte biyerimize bisey batiyor. Allah askina hangi ulkede her ay bu tarz olaylar yasaniyor. Hic bir olayin yaptirimi yok ki yazik
Bu kamyonlar ölüm makinası. Bunları yolda görünce sağa çekip duruyorum resmen
@zenta82 Dediğine aynen katılıyorum. Bunlar ölüm makinası haline geldi. Kendilerine yolların fatihi görüp önüne gelen posta koyuyorlar. Hemen yasaklansın.
Hafriyet kamyonları yasaklanmalı! Onun yerine tıbbi atık benzeri küçük kamyonlarla taşınmalı hafriyatlar!
Şile yolu harfiyat kamyonlarının dans ettiği yol oldu ne yazık ki 3 şeriti de kapatıp gidiyorlar çoğu zaman, makas bile atıyorlar küçük araçlara
size şu kadarını söyliyim bunlar bu kadar rahat ve esnek bir şekilde istanbulda araç kullanabiliyorsa emin olun ki birileri fena rüşvet yiyor demektir.bir araştırılsa neler çıkacak da.şehiriçi giriş çıkışı geçtim,bu araçlara tonaj kontrolü yapılmıyo.yoksa hiçbiri trafiğe çıkamaz.
şu trafik kanunlarına cezalara artık ağır yaptırımlar getirilmeli. Makas atanlar ve tehlikeli araç sürerek insanların canıyla oynayanlar adam yaralamadan yargılanmalı. Şimdi sorsan kör nokta der ama hafriyat kamyonu ile en sol şeritte ne işin var bir gidin bakın çekmeköy şile arasında ki yola hafriyat kamyonları son sürat cellat gibi gidiyor tabi büyük araç bişe oldumuda duramıyor. Bu adamlar şehiriçi ara caddelerde bile uçarak gidiyor artık birisi bunlara dur desin
ARTIK ben önümde uygunsuz hızlı giden tüm HAFRİYAT KAMYONLARINI ŞİKAYET EDİYORUM. ve ekip durduruna kadar takip ediyorum... toplum artık duyarlı olmalı...bu kadar güçlü araçlar YAVAŞ VE USTURUPLU GİDECEK ARKADAŞ bak görüntüde kamyonda hiç bir şey yok ama binek araç PERT... BİRDE BUNU BİLEREK UMURSAMAZ ŞEKİLDE KULLANIYORLAR ARAÇLARI hadi bakalım toplum olarak artık BİZ DENETLİYELİM bu araçları herşeyi devletten beklemiyelim....KONTROL NOKTASINI USUL USUL GEÇİYORLAR AMA SONRA BASIYORLAR GAZA hadi bundan sonra yanınızdan geçen her araç kontrol aracı langur lungur KULLANINDA BAK NELER OLUYOR...
bakın 4 yıl şilede yaz kış oturdum sırf bu katil çeteleri yüzünden istanbula döndüm taşdelen torlak shell yanındaki tekelde durup 3 şişe bira alıp çıkarlar ömerli rampada en sağdaki 50 ortadaki 55 soldaki 60 la gider korna çalsan sellektör yapsan üstüne kırarlar şile güzel esnafı yasin küçüközer kuaföre aracına yandan vurup onu ağır yaralı ölüme terkeden bu kamyon çetesine dur diyecek yokmu yoksa intikam için pompalıyı alıp orman içinden bunları tek tek indirelimmi yetti gari ahlaksız sarhoş ottçular
insan gibi kullanmiyorlar
Öncelikle kamyon kullanan şoförlere bir otomobil değil de bir "iş makinesi" kullandıklarını ogreten bir eğitim verilmeli. Çünkü sorsan kamyonunun otomobilden farkı yok, otomobil kadar hızlı gidebiliyor gibi aslina bakilip dusunukurse dehşet veren şeyler söylüyorlar. Dehşetin ana kaynağı bence bu eğitimin olmaması
hergun her yerde rastlamakmumkun kamyoncular ve tirlar araclari sıkıstiriyor otomobil gibi kullaniyor. Tabiri caizse resmen katil gibi dolaniyor bir cogu..
hafriyat kamyonu değil mübarek ölüm makinası
Kamyonlar(tırlar) ikiye ayrılır; 1)Ekmeğinin peşinde olan normal tırcılar 2) Hafriyat(ölüm) makineleri olarak. Hafriyat kamyonları sefer hesabı çalıştığı ve o kamyonlarda kendi alın terleri olmadığı için araba kaç km/h da kapatıyorsa o hızda gidiyorlar trafikte de görüyorsunuz. Fakat Kurunun yanında yaş da yanmasın normal tırcıların ne kadar dikkatli ve usta olduklarını babamdan biliyorum ve bu hafriyatçılar için bir tırcı olarak babam da bu görüşte !
şile yolu kamyonların drift yaptığı ,kural ve kanunun olmadığı, kamyonların hertürlü üstünlüğünün olduğu bir yoldur. herşeyi her kuralı kamyoncular koyar bir tane bile trafik jandarması ve polisi yoktur.
şöför önüne çıkan araç nedeniyle kontrolü kaybettim demiş,,abe arkadaşım zaten en sol şerittesin daha önüne kim çıkacakki
bu yolu hergün kullanıyorum kesinlikle %100 tehlike içeren bir yol. hele bu harfiyat kamyonları sanki yol sadece onların. yetkilileri göreve çağırıyorum
BU HAFRİYAT KAMYONLARININ ŞEHİR İÇİNDTE CİRİT ATMASINA KİMLER İZİN VERİYOR ?İNŞAAT DÜNYANIN HER TARAFINDA YAPILIYOR AMA ;BİZDEKİ KADAR GÜNDELİK HAYATI ÇEKİLMEZ KILAN KAMYON TERÖRÜ OLUŞMUYOR. RANT İÇİN BUNLARA GÖZ YUMULUYOR...!
Bu tür kamyonları en sol şeritte gördün mü resimini çekip 1.000Tl ceza keseceksin.
Alayı kasap şöförlüğü oğrenmeye çalışan belirsizler
bu tırlar kamyonlar tüm türkiye de büyük sorun şoförlere manavdan ehliyet verirlerse olacağı budur
Hafriyat kamyonların şehir merkezin de işi ne ya her ilde aynı bunlara derhal çözüm bulunulmalı
@kmlkeskin64 Hafriyat kamyonlarına metrobüs yolu gibi ayrı bir yol yapmak lazım ama etrafı çelik bariyerlerle çevrilmeli ki diğer yola dalamasınlar..
Hafriyat kamyonunun en sol şeritte ne işi var? Her şeyden önce hafriyat kamyonu şerit hatası yapıyor.
o yolda zaten kaza olmaması mucize cellat gibi araç kullanıyorlar bide avrupa yakasında kemerburgaz 3. havaalanın orası dikkat edin bu yerlerde çünkü insan gibi kullanmıyorlar benim arabam büyük bana bişey olmaz mantığıyla kullanıyorla karşısındaki insan can taşıyormuş felan bunlar onlara boş önemli değil ama bir gün birinin canına tak eder trafikte bunlardan 1-2 tanesini vurursada kimse şaşırmasın
Bu ülkede "hafriyat kamyonları terörü"var. Bu kadar olan olaya "kaza" diyemeyiz.Bu bir terör ve bu araçları 120km ile sol şeritte kullananlar birer terörist.
Bütün manyakça kazaların içinde erkek sürücüler var . Eğitimleri saygıları bilgileri yok denecek kadar az. malın önde gideni erkek sürücüler . Bu erkek sürücüler beyin aşısı yapılmalı zerre kadarda olsa akıl enjekte edilmeli.. daha 20 yılda sinyal vermeyi öğrenemediler . adları usta sürücü= dangalak sürücü olarak salgın hastalık oldu...
@sevgidolu3434 ne alaka yorum yapmışssın katılmıyorum sana
Şile yolunda hiç denetime denk gelen var mı acaba, bu kamyonlar kime hizmeten bu kadar başı boş bu yolda insanların can güvenliğini hiçe sayabiliyor ? Kim bu vebalin ekmeğini çocuklarına yediriyor ?
Şile otoyolunda zaten bu kamyon ve tırcı arkadaşlar abiler büyük araç rallisi yapıyor ve bu bir değil iki değil nerdeyse hergün hergün kamyon tır kazası duyuyoruz anlıyoruz ekmek parası peşinde KOŞUYORLAR ama altınızdaki binek araç değil yazık o kadar insana ve kendinize ekmek kazanıyım derken katil oluyorsunuz trafik ekipleri görün artık yeter!!!
ALLAH RIZASI İÇİN BİRİDE BU KAMYONLAR NE AYAKTIR DİYE BİR SORU ÖNERGESİ VERSİN NEDİR BU İSTANBULUN KABUSU KİMSE BİR ŞEY YAPMIYACAKMI YA.
Yürürken sakız çiğneyemeyecek adamlar kamyon şoförlüğü yapıyor.
yine sarı damperli yine trafik terörü... bunlar hep böyle.. sefer başı para aldıkları için bir iki sefer daha fazla yapmak için basıyorlar da basıyorlar.. kendi hayatlarını da milletin hayatlarını da tehlikeye atıyorlar.. yeter artık... birisi bunlara dur demeli..
bilerek sıkıştırmadıysa adımı degiştiririm
bu hafriyat kamyon şoförleri iyi bir eğitime sokmak lazım geçen bir tane şerefsiz geri geri geliyor birde kulaklık takmış duymadım diyor senin taa aq dedim seni işe alanında sana o ehliyeti vereninde
TÜRKİYEDE VERİLEN EHLİYETLERİN YÜZDE 90 I HAK EDİLMEDEN VERİLEN GELİŞİ GÜZEL VERİLEN AMAN VERELİM GİTSİN DENİLEREK VERİLEN EHLİYETLERDİR...SONUÇLAR ZATEN ORTADA...
Bunlara ehliyet veren zihniyeti incelemeli . vahşi yaratıklara ehliyet nasıl verilir
hepsinin eğitim seviyesi belli sefer başına para alıyorlar ona bağlı olarak hızlı ve öfkeli yıl oynuyorlar bence önlerinde ve arkalarında dolaşmamak lazım
ben bir şey anlamadım kamyonun önündeki plaka 2858 arakasındaki plaka 2541 ne iş kamyonlar çift plakamı oluyor
@sensev58 evet hocam arabalarda 2 plaka vardır bildiğiniz gibi ön ve arkaya takılır fakat TIRLARDA toplam 3 plaka vardır KAFA diye adlandırdığımız ön ve çeker tekerinin olduğu çamurluğa ana plaka takılır HER TIRIN DORSESİNİN ayrı plakası vardır.
bravo dikkatiniz icin. Bu ayrintiyi da yayalim
Hep harfiyatçıları suçluyoruz ama bu kazada akaryakıt istasyonuna girmek isteyen bir aracın aniden önünü kapatması da kazaya sebep olabilir. Geçmiş olsun. Hala ambulansa yol verilmiyor ya... İllet oluyorum.
daha kaç kişi bu trafik canavarları maduru olacak adalet bakanlığını iç işleri bakanlığını polis teşkilatını göreve çağırıyorum daha olmadı CUMHURBAŞKANLIĞI devreye girsin bu böyle olmayacak...
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