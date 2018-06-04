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Şile Yolunda hafriyat kamyonu yan devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

ŞİLE otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı.

Şile Yolunda hafriyat kamyonu yan devrildi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyondaki toprak yere döküldü.
Kaza, Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde meydana geldi. Şile istikametinde seyir halindeyken lastiği patlayan 34 NB 0370 plakalı hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkânlarıyla kamyondan dışarı çıktı. Kamyondaki toprak yola döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonu çekiciyle olay yerinden kaldırılırken dökülen toprak iş makineleri ile alınarak yol temizlendi.
Kaza nedeniyle Şile istikametinde yoğunlaşan trafik, kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

Şile Yolunda hafriyat kamyonu yan devrildiŞile Yolunda hafriyat kamyonu yan devrildi

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