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Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 18:46 | Son Güncelleme

ŞİLE'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onurcan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onurcan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Onurcan Özcan'ın annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan ve sanatçı Ferhat Göçer, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Baba Metin Özcan taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Onurcan Özcan'ın cenazesi omuzlara taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.

5 ARKADAŞ TEKNE İLE DENİZE AÇILMIŞTI
Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile önceki gün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken kaybolsan Onurcan Özcan'ın (21) dün cenazesine ulaşıldı.

(FOTOĞRAF)

Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)Şile'de boğulan şarkıcı Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (2)

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