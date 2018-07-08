Şile'de serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, saat 15.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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