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Şile'de serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

ŞİLE Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE Babsu Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu.

Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, saat 15.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Şile'de serinlemek için denize giren iki kişi boğulduŞile'de serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu
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