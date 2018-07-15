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Şile'de Suriyeli genç denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

ŞİLE'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı.

Şile'de Suriyeli genç denizde boğuldu

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı. Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır Attar (20) dalgalar arasında gözden kaybolurken, arkadaşı ise cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. Suriyeli gencin cesedi saat 02.00'de bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Öte yandan Şile sahillerinde denize giren vatandaşların uyarılara rağmen güvenlik şeritlerini geçerek, yüzdükleri görüldü.

(FOTOĞRAF)

Şile'de Suriyeli genç denizde boğulduŞile'de Suriyeli genç denizde boğulduŞile'de Suriyeli genç denizde boğulduŞile'de Suriyeli genç denizde boğuldu

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